Portes ouvertes Equicie à la rencontre du cheval 1300 Route de Thury-Harcourt Les Moutiers-en-Cinglais, 21 octobre 2023, Les Moutiers-en-Cinglais.

Les Moutiers-en-Cinglais,Calvados

Venez découvrir Stéphanie Gloria équicienne et professionnelle de la relation d’aide avec le cheval, pour une après-midi portes ouvertes et découverte de l’équicie le samedi 21 octobre.

L’équicien est un professionnel des compétences médico-sociales et équines. Il a des connaissances précises en relation humaine, construction de l’individu, comportement animal et relation inter-espèce. Sa formation repose sur des connaissances en éthologie scientifique, en psychologie, en anatomie, en communication tant dans le domaine humain qu’animal.

Le métier d’équicien est reconnu par l’Etat depuis Janvier 2014, ce qui permet une prise en charge d’une partie du coût des séances par la MDPH et certaines mutuelles. Il s’inscrit dans le cadre des actions à médiation animale et construit un accompagnement sur la méthodologie de développement de projet d’action sociale.

L’équicie, c’est le « pari », que grâce à l’établissement d’une relation avec l’équidé, la personne puisse mobiliser ses compétences qui l’aident à s’épanouir et à vivre en harmonie avec son environnement social.

L’équicie s’adresse tout particulièrement aux personnes souffrant de handicap(s) physique, mental, psychique, sensoriel et social. Toute personne en souffrance passagère peut aussi faire appel à l’équicie pour une relation d’aide de soutien.

Venez découvrir l’équicie avec Stéphanie Gloria lors d’une journée portes ouvertes le samedi 21 octobre à 15h.

Au programme :

* Visite de la structure

* Rencontre avec les chevaux

* Présentation de l’équicie

* Echanges

Modalités :

Gratuit, inscription sur le site des Equidays (à partir du 07 septembre)

Renseignements : Stéphanie Gloria : 06.12.05.44.06.

2023-10-21 15:00:00 fin : 2023-10-21 . .

1300 Route de Thury-Harcourt Mediation équine 14

Les Moutiers-en-Cinglais 14220 Calvados Normandie



Come and meet Stéphanie Gloria, equicienne and professional in helping people with horses, for an afternoon of open doors and discovery of equicie on Saturday October 21.

The equicist is a professional with both medical and equine skills. He or she has precise knowledge of human relations, individual development, animal behavior and inter-species relations. Their training is based on knowledge of scientific ethology, psychology, anatomy and communication in both the human and animal fields.

The profession of equine technician has been recognized by the State since January 2014, enabling the MDPH and certain mutual insurance companies to cover part of the cost of sessions. It is part of the framework of animal-mediated actions and builds support on the methodology of social action project development.

Equicie is a « bet » that, by establishing a relationship with an equine, the person can mobilize the skills that help him or her to blossom and live in harmony with his or her social environment.

Equicie is particularly aimed at people with physical, mental, psychic, sensory and social disabilities. Anyone experiencing temporary suffering can also call on Equicie for a supportive relationship.

Come and discover Equicie with Stéphanie Gloria at an open day on Saturday October 21 at 3pm.

On the program:

* Tour of the facility

* Meet the horses

* Presentation of the equicie

* Exchanges

Details :

Free, registration on the Equidays website (from September 07)

For further information, please contact Stéphanie Gloria : 06.12.05.44.06

Venga a conocer a Stéphanie Gloria, amazona y profesional de la ayuda a personas con caballos, en una tarde de puertas abiertas el sábado 21 de octubre.

El técnico equino es un profesional con competencias médico-sociales y equinas. Posee conocimientos precisos sobre las relaciones humanas, el desarrollo individual, el comportamiento animal y las relaciones entre especies. Su formación se basa en conocimientos de etología científica, psicología, anatomía y comunicación tanto en el ámbito humano como en el animal.

La profesión de técnico equino está reconocida por el Estado desde enero de 2014, por lo que parte del coste de las sesiones está cubierto por el MDPH y algunas mutuas. Forma parte de las acciones de mediación animal y construye un soporte sobre la metodología de desarrollo de proyecto de acción social.

Equicie es una « apuesta » para que, mediante el establecimiento de una relación con un equino, las personas puedan movilizar las habilidades que les ayuden a desarrollar su potencial y vivir en armonía con su entorno social.

Equicie se dirige especialmente a personas con discapacidades físicas, mentales, psicológicas, sensoriales y sociales. Cualquier persona que sufra temporalmente también puede recurrir a Equicie para establecer una relación de apoyo.

Venga a descubrir la equicie con Stéphanie Gloria en una jornada de puertas abiertas el sábado 21 de octubre a las 15.00 horas.

En el programa:

* Visita de las instalaciones

* Encuentro con los caballos

* Presentación de los caballos

* Intercambios

Detalles :

Gratuito, inscripción en la página web de Equidays (a partir del 07 de septiembre)

Para más información, póngase en contacto con Stéphanie Gloria: 06.12.05.44.06

Kommen Sie am Samstag, den 21. Oktober, zu einem Nachmittag der offenen Tür und zum Kennenlernen von Stephanie Gloria, die Reitlehrerin ist und professionell mit Pferden arbeitet.

Ein Reitlehrer ist ein Fachmann für medizinisch-soziale und pferdebezogene Kompetenzen. Er verfügt über genaue Kenntnisse der menschlichen Beziehungen, des Aufbaus des Individuums, des Tierverhaltens und der Beziehungen zwischen den Arten. Seine Ausbildung beruht auf Kenntnissen in wissenschaftlicher Ethologie, Psychologie, Anatomie und Kommunikation sowohl im menschlichen als auch im tierischen Bereich.

Der Beruf des Reitlehrers ist seit Januar 2014 staatlich anerkannt, sodass ein Teil der Kosten für die Sitzungen von der MDPH und einigen Krankenkassen übernommen werden kann. Er ist Teil der tiergestützten Maßnahmen und baut eine Begleitung zur Methodik der Entwicklung von Projekten im sozialen Bereich auf.

Equicie ist die « Wette », dass die Person durch den Aufbau einer Beziehung zum Pferd ihre Kompetenzen mobilisieren kann, die ihr helfen, sich zu entfalten und in Harmonie mit ihrem sozialen Umfeld zu leben.

Equicie richtet sich insbesondere an Menschen mit körperlicher, geistiger, psychischer, sensorischer und sozialer Behinderung(en). Jede Person, die vorübergehend leidet, kann sich ebenfalls an Equicie wenden, um eine unterstützende helfende Beziehung zu erhalten.

Entdecken Sie das Equicie mit Stephanie Gloria bei einem Tag der offenen Tür am Samstag, den 21. Oktober um 15 Uhr.

Auf dem Programm stehen:

* Besichtigung der Einrichtung

* Treffen mit den Pferden

* Vorstellung der Equicie

* Austausch

Modalitäten :

Kostenlos, Anmeldung auf der Website der Equidays (ab dem 07. September)

Auskünfte: Stéphanie Gloria: 06.12.05.44.06

