Madame Arthur en tournée en Arles 1300 ARLES Arles, 18 janvier 2024, Arles.

Arles,Bouches-du-Rhône

Madame Arthur, toujours en quête de convertir le monde entier aux créatures travesties, rend visite à Arles le temps d’une soirée..

2024-01-18 20:30:00 fin : 2024-01-18 22:00:00. EUR.

1300 ARLES 7 avenue Sadi Carnot

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Madame Arthur, still on a quest to convert the world to cross-dressing creatures, visits Arles for an evening.

Madame Arthur, que sigue empeñada en convertir al mundo en criaturas travestidas, visita Arles por una noche.

Madame Arthur, die stets bestrebt ist, die ganze Welt zu Transvestiten zu bekehren, besucht für einen Abend Arles.

Mise à jour le 2023-10-26 par Office de Tourisme d’Arles