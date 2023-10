DUO POÉTIQUE 130 rue Théophile Roussel Saint-Chély-d’Apcher, 16 octobre 2023, Saint-Chély-d'Apcher.

Saint-Chély-d’Apcher,Lozère

Poétiques s’ouvre avec « le duo poétique », par Coline Fournout, Thomas Pouget et Benjamin Guérin.

Description de l’événement: Pour sa 3e édition, le Festival Sources Poétiques s’ouvre avec un duo poétique au Scénovision de St Alban. Thomas Pouget e….

2023-10-16 fin : 2023-10-16 . EUR.

130 rue Théophile Roussel Ciné-théâtre

Saint-Chély-d’Apcher 48200 Lozère Occitanie



Poétiques opens with « le duo poétique », by Coline Fournout, Thomas Pouget and Benjamin Guérin.

Event description: For its 3rd edition, the Sources Poétiques Festival opens with a poetic duo at Scénovision in St Alban. Thomas Pouget and…

Poétiques se inaugura con « le duo poétique », a cargo de Coline Fournout, Thomas Pouget y Benjamin Guérin.

Descripción del evento: En su 3ª edición, el Festival Sources Poétiques se inaugura con un dúo poético en Scénovision, en St Alban. Thomas Pouget y…

Poétiques wird mit « le duo poétique » von Coline Fournout, Thomas Pouget und Benjamin Guérin eröffnet.

Beschreibung der Veranstaltung: Die dritte Ausgabe des Festivals Sources Poétiques wird mit einem poetischen Duett im Scénovision in St Alban eröffnet. Thomas Pouget und…

