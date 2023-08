JOURNÉES DU PATRIMOINE – COUVENT DE LA VISITATION 130 rue de la Visitation Mayenne, 16 septembre 2023, Mayenne.

Mayenne,Mayenne

Reconstruit à partir de 1818, le couvent de la Visitation comprend un cloître, un réfectoire, une crypte, un parloir, les cellules des sœurs et un jardin..

2023-09-16 fin : 2023-09-17 18:00:00. .

130 rue de la Visitation

Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire



Rebuilt from 1818, the Visitation convent includes a cloister, a refectory, a crypt, a parlor, the sisters’ cells and a garden.

Reconstruido a partir de 1818, el convento de la Visitación incluye un claustro, un refectorio, una cripta, un locutorio, celdas de monjas y un jardín.

Das Kloster der Heimsuchung wurde ab 1818 wieder aufgebaut und besteht aus einem Kreuzgang, einem Refektorium, einer Krypta, einem Besuchsraum, den Zellen der Schwestern und einem Garten.

