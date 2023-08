Promenade graphique 130 rue de la gare Hindisheim, 28 août 2023, Hindisheim.

Hindisheim,Bas-Rhin

Une exposition proposée par Lucie Weibel, mettant en lumière les détails graphiques et historiques du village..

2023-08-28 fin : 2023-09-09 16:30:00. 0 EUR.

130 rue de la gare

Hindisheim 67150 Bas-Rhin Grand Est



An exhibition curated by Lucie Weibel, highlighting the graphic and historical details of the village.

Una exposición comisariada por Lucie Weibel, que destaca los detalles gráficos e históricos del pueblo.

Eine von Lucie Weibel vorgeschlagene Ausstellung, die grafische und historische Details des Dorfes beleuchtet.

Mise à jour le 2023-08-25 par Office de tourisme du grand Ried