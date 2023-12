Réveillon du Nouvel An 130 Route de Varye Saint-Doulchard, 3 décembre 2023, Saint-Doulchard.

Saint-Doulchard,Cher

Le Coteau d’argent vous propose une soirée de réveillon avec des festivités au sein de son établissement..

2023-12-31 fin : 2023-12-31 . 35 EUR.

130 Route de Varye

Saint-Doulchard 18230 Cher Centre-Val de Loire



Le Coteau d’argent offers you a New Year’s Eve party with festivities on the premises.

Le Coteau d’argent le ofrece una fiesta de Nochevieja con festejos en las instalaciones.

Le Coteau d’argent bietet Ihnen einen Silvesterabend mit Feierlichkeiten in seiner Einrichtung.

