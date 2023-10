37ème week-end commercial 130 route de Saint Sorlin Épinouze, 20 octobre 2023, Épinouze.

Épinouze,Drôme

Pendant tout le week-end, venez visiter la plus grande exposition commerciale Drôme Nord ! Venez partager ce moment de convivialité et de fête. Espace restauration avec la cuisine réunionnaise, food-trucks et buvette.

Des dizaines de lots à gagner !.

2023-10-20 fin : 2023-10-22 . .

130 route de Saint Sorlin

Épinouze 26210 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Come and visit Drôme Nord’s biggest trade show all weekend long! Come and share this moment of conviviality and celebration. Catering area with Reunionese cuisine, food-trucks and refreshments.

Dozens of prizes to be won!

Durante todo el fin de semana, venga a visitar la mayor exposición comercial de Drôme Nord Venga a compartir este momento de convivencia y celebración. Zona de restauración con cocina reunionense, food-trucks y refrescos.

Decenas de premios en juego

Besuchen Sie das ganze Wochenende lang die größte Gewerbeausstellung Drôme Nord! Kommen Sie und teilen Sie diesen Moment der Geselligkeit und des Feierns. Gastronomiebereich mit reunionesischer Küche, Foodtrucks und Getränkestand.

Dutzende von Preisen zu gewinnen!

Mise à jour le 2023-10-13 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche