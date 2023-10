Soirée DJ PARTY 130 D Avenue Charles de Gaulle Chatuzange-le-Goubet, 6 octobre 2023, Chatuzange-le-Goubet.

Chatuzange-le-Goubet,Drôme

Vendredi 6 Octobre à partir de 19h00…



Rendez-vous à la Brasserie Tym pour une DJ Party avec Manouk !

Toutes les musiques que vous aimez plus des nouveautés et des mixes inédits !!.

2023-10-06 19:00:00 fin : 2023-10-06 00:30:00. .

130 D Avenue Charles de Gaulle TYM

Chatuzange-le-Goubet 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Friday 6th October from 7.00 pm…



Join us at Brasserie Tym for a DJ Party with Manouk!

All the music you love, plus new releases and never-before-heard mixes!

Viernes 6 de octubre a partir de las 19.00 horas…



¡Únase a nosotros en la Brasserie Tym para una fiesta DJ con Manouk!

Toda la música que te gusta, además de nuevos lanzamientos y nuevas mezclas

Freitag, den 6. Oktober ab 19.00 Uhr…



Wir treffen uns in der Brasserie Tym zu einer DJ-Party mit Manouk!

Alle Musik, die Sie mögen, plus neue Musik und unveröffentlichte Mixe!

