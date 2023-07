Tym to Mexico 130 D Avenue Charles de Gaulle Chatuzange-le-Goubet, 28 juillet 2023, Chatuzange-le-Goubet.

Chatuzange-le-Goubet,Drôme

Le Vendredi 28 JUILLET à partir de 19h00, la Brasserie TYM organise sa soirée, TYM TO MEXICO, en compagnie de DJ SODASCREAM derrière les platines..

2023-07-28 19:00:00 fin : 2023-07-28 . .

130 D Avenue Charles de Gaulle TYM

Chatuzange-le-Goubet 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



On Friday JULY 28, starting at 7:00 pm, Brasserie TYM hosts its TYM TO MEXICO party, with DJ SODASCREAM behind the decks.

El viernes 28 de JULIO a partir de las 19h, la Brasserie TYM organiza su fiesta TYM TO MEXICO, con DJ SODASCREAM a los platos.

Am Freitag, den 28. Juli ab 19.00 Uhr veranstaltet die Brasserie TYM ihre Party, TYM TO MEXICO, mit DJ SODASCREAM hinter den Plattentellern.

