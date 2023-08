Spectacles à la ferme du Saule au Jardin à Beauvoir-sur-Niort 130 Chemin du Parc Beauvoir-sur-Niort, 8 septembre 2023, Beauvoir-sur-Niort.

Beauvoir-sur-Niort,Deux-Sèvres

Soirée spectacles à la ferme du Saule au Jardin !

-> 18h30 : Et La Lumière Fût, par la Cie les Apothicaires

C’est l’histoire d’un lampandaire en panne… Non, c’est plutôt l’histoire de deux hommes : Eric et Bernard…

Un spectacle de cirque qui entremêle acrobaties, jonglage et danse voltige.

-> 20h30 : Faya Psycho Show, par la Compagnie les Yeux dans le Rêve.

Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin, pourquoi choisir ?

Humour, Jonglage, et folie. Cabaret schizophrénique enflammé.

Nous vous concoctons une popote à 6€, réservation conseillée au 06.87.01.89.76.

Entrée prix libre/chapeau artistes..

130 Chemin du Parc

Beauvoir-sur-Niort 79360 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Evening shows at the Saule au Jardin farm!

-> 6:30 pm: Et La Lumière Fût, by Cie les Apothicaires

It’s the story of a broken lamp post… No, it’s the story of two men: Eric and Bernard…

A circus show that interweaves acrobatics, juggling and acrobatic dance.

-> 8:30pm: Faya Psycho Show, by Compagnie les Yeux dans le Rêve.

Alone we go faster, together we go further, why choose?

Humor, juggling and madness. A fiery, schizophrenic cabaret.

We’ll cook you up a 6? meal, reservation recommended: 06.87.01.89.76.

Admission free/artists’ hats.

¡Una noche de diversión en la granja Saule au Jardin!

-> 18.30 h: Et La Lumière Fût, de Cie les Apothicaires

Es la historia de una farola rota… No, es más bien la historia de dos hombres: Eric y Bernard…

Un espectáculo de circo que combina acrobacias, malabares y danza acrobática.

-> 20.30 h: Faya Psycho Show, por la Compagnie les Yeux dans le Rêve.

Solos vamos más rápido, juntos llegamos más lejos, ¿por qué elegir?

Humor, malabares y locura. Un cabaret fogoso y esquizofrénico.

Le preparamos una comida para 6…, se recomienda reservar en el 06.87.01.89.76.

Entrada gratuita/sombreros de artista.

Abendliche Aufführungen auf der Farm « Saule au Jardin »!

-> 18:30 Uhr: Et La Lumière Fût, von der Cie les Apothicaires

Es ist die Geschichte einer kaputten Straßenlaterne… Nein, es ist eher die Geschichte von zwei Männern: Eric und Bernard…

Eine Zirkusvorstellung, in der Akrobatik, Jonglage und Tanzvoltigieren miteinander verwoben sind.

-> 20.30 Uhr: Faya Psycho Show, von der Compagnie les Yeux dans le Rêve.

Allein geht man schneller, zusammen geht man weiter, warum sollte man sich entscheiden?

Humor, Jonglage und Wahnsinn. Schizophrenes, feuriges Kabarett.

Wir bereiten Ihnen einen Eintopf für 6 Euro zu, Reservierung empfohlen unter 06.87.01.89.76.

Eintritt frei / Künstlerhut.

