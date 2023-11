Noël à Valsoyo 130 Chemin des Sources Upie, 19 décembre 2023, Upie.

Upie,Drôme

Pour ces festivités, Valsoyo se métamorphose pour vous offrir une expérience des plus féeriques.

Illuminations, décors scintillants et structures artistiques émerveilleront petits et grands..

2023-12-19 fin : 2023-12-23 . EUR.

130 Chemin des Sources Domaine de Valsoyo

Upie 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



For these festivities, Valsoyo is transformed into a magical experience.

Illuminations, glittering decorations and artistic structures will amaze young and old alike.

Para estas fiestas, Valsoyo se transforma para ofrecerte la experiencia más encantadora.

Iluminaciones, decoraciones brillantes y estructuras artísticas asombrarán a grandes y pequeños.

Für diese Feierlichkeiten verwandelt sich Valsoyo, um Ihnen ein märchenhaftes Erlebnis zu bieten.

Illuminationen, glitzernde Dekorationen und kunstvolle Strukturen werden Groß und Klein in Staunen versetzen.

Mise à jour le 2023-11-14 par Valence Romans Tourisme