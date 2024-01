Marché aux puces 130 chemin de la Madrague Ville Marseille 15e Arrondissement, vendredi 2 février 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-02

fin : 2024-12-31

Les Puces de Marseille vous accueille toute l’année, tous les jours sauf le lundi.

Le Centre Commercial Les Puces de Marseille vous propose :



– Un marché couvert ouvert tous les jours sauf le lundi de 8h30 à 19h30



300 forains et une centaine de brocanteurs et débarras de caves :



– Commerçants forains le dimanche de 8h30 à 14h00.

– Brocanteurs et débarras de caves le samedi et le dimanche de 8h30 à 14h00



La halle aux antiquaires comporte une quarantaine de boutiques ouvertes toute l’année, tous les jours sauf le lundi de 7h30 à 18h00.

130 chemin de la Madrague Ville

Marseille 15e Arrondissement 13015 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mise à jour le 2024-01-03 par Ville de Marseille