Réveillon de la Saint-Sylvestre à La Chartreuse 130 Chemin de la Chartreuse Cahors, 31 décembre 2023, Cahors.

Cahors,Lot

Pour le réveillon du Nouvel An, la Chartreuse propose un repas animé par « Sabardu et Cotillons »..

2023-12-31 20:00:00 fin : 2023-12-31 . 30 EUR.

130 Chemin de la Chartreuse La Chartreuse

Cahors 46000 Lot Occitanie



For New Year’s Eve, La Chartreuse is offering a meal hosted by « Sabardu et Cotillons ».

Para Nochevieja, La Chartreuse ofrece una comida ofrecida por « Sabardu et Cotillons ».

An Silvester bietet die Chartreuse ein Essen an, das von « Sabardu et Cotillons » musikalisch umrahmt wird.

