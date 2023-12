Repas de Noël à La Chartreuse 130 Chemin de la Chartreuse Cahors Catégories d’Évènement: Cahors

Début : 2023-12-25 12:00:00

La Chartreuse vous propose un menu de Noël, service uniquement le 25 décembre midi..

La Chartreuse vous propose un menu de Noël, service uniquement le 25 décembre midi.

Au menu : Mise en bouche, crémeux de Betterave, petite émulsion Terrine de Foie Gras de Canard entier du Sud-Ouest, Tatin de Poires caramélisées Mijoté de Haricots, Noix de Saint-Jacques snackées et jus corsé Ballotine de Poularde farcie aux Figues et aux Abricots Crémeux de Rocamadour et sa petite salade verte Douceur de Noël, Chocolat et Châtaigne – – – Menu enfant (-10ans) : Ficelle de Foie Gras nature,

plat et dessert du menu de noël adulte 29 EUR.

130 Chemin de la Chartreuse La Chartreuse

Cahors 46000 Lot Occitanie

