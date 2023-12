Visite guidée : L’église Saint-Joseph et Marguerite Huré 130 Boulevard François 1er Le Havre, 2 mars 2024, Le Havre.

Le Havre Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-02 14:30:00

fin : 2024-03-02

Regards sur les 150 ans d’Auguste Perret – Organisé par Pays d’Art et d’Histoire

La visite s’intéresse au travail de Marguerite Huré qui, au travers des milliers de verres colorés agencés en fonction de l’orientation du soleil et de la symbolique religieuse, signe la mise en lumière de ce symbole majeur de la reconstruction du Havre.

Visite à 14h30 et 15h30

Gratuit – Durée : 45 min

Réservation obligatoire

Lieu de rendez-vous communiqué lors de l’inscription..

Regards sur les 150 ans d’Auguste Perret – Organisé par Pays d’Art et d’Histoire

La visite s’intéresse au travail de Marguerite Huré qui, au travers des milliers de verres colorés agencés en fonction de l’orientation du soleil et de la symbolique religieuse, signe la mise en lumière de ce symbole majeur de la reconstruction du Havre.

Visite à 14h30 et 15h30

Gratuit – Durée : 45 min

Réservation obligatoire

Lieu de rendez-vous communiqué lors de l’inscription.

Regards sur les 150 ans d’Auguste Perret – Organisé par Pays d’Art et d’Histoire

La visite s’intéresse au travail de Marguerite Huré qui, au travers des milliers de verres colorés agencés en fonction de l’orientation du soleil et de la symbolique religieuse, signe la mise en lumière de ce symbole majeur de la reconstruction du Havre.

Visite à 14h30 et 15h30

Gratuit – Durée : 45 min

Réservation obligatoire

Lieu de rendez-vous communiqué lors de l’inscription.

.

130 Boulevard François 1er Église Saint-Joseph

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



Mise à jour le 2023-12-22 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie