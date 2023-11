Visite guidée : Église Saint-Joseph 130 Boulevard François 1er Le Havre, 23 décembre 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

Divin Patrimoine – Organisé par Pays d’Art et d’Histoire

Chef-d’oeuvre testamentaire d’Auguste Perret et symbole majeur de la reconstruction du Havre, l’édifice est

également le résultat de nombreuses prouesses techniques. À l’heure où les verres colorés de Marguerite Huré illuminent le béton brut, suivez le guide pour (re)découvrir ce monument hors-norme.

Visite à 14h30 et 15h30

Gratuit – Durée : 45 min

Réservation obligatoire

Accessible aux personnes à mobilité réduite

Lieu de rendez-vous communiqué lors de l’inscription..

2023-12-23 14:30:00 fin : 2023-12-23 . .

130 Boulevard François 1er Église Saint-Joseph

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



Divine Heritage – Organized by Pays d’Art et d’Histoire

Auguste Perret?s testamentary masterpiece and a major symbol of Le Havre?s reconstruction, the building is also

is also the result of numerous technical feats. As Marguerite Huré?s colored glass illuminates the raw concrete, follow the guide to (re)discover this extraordinary monument.

Tours at 2:30pm and 3:30pm

Free – Duration: 45 min

Reservations required

Accessible to people with reduced mobility

Meeting point to be communicated upon registration.

Patrimonio Divino – Organizado por Pays d’Art et d’Histoire

Obra maestra testamentaria de Auguste Perret y símbolo mayor de la reconstrucción de Le Havre, el edificio es también el

es también el resultado de numerosas proezas técnicas. Mientras los cristales de colores de Marguerite Huré iluminan el hormigón en bruto, siga a la guía para (re)descubrir este extraordinario monumento.

Visitas a las 14:30 y 15:30 h

Gratuita – Duración: 45 min

Imprescindible reservar

Accesible a personas con movilidad reducida

El punto de encuentro se anunciará en el momento de la inscripción.

Divin Patrimoine – Organisiert von Pays d’Art et d’Histoire (Land der Kunst und Geschichte)

Das Gebäude ist das testamentarische Meisterwerk von Auguste Perret und ein wichtiges Symbol für den Wiederaufbau von Le Havre

auch das Ergebnis zahlreicher technischer Meisterleistungen. Wenn die farbigen Gläser von Marguerite Huré den rohen Beton zum Leuchten bringen, folgen Sie dem Führer, um dieses außergewöhnliche Bauwerk (wieder) zu entdecken.

Besichtigung um 14:30 und 15:30 Uhr

Kostenlos – Dauer: 45 Min

Eine Reservierung ist erforderlich

Für Personen mit eingeschränkter Mobilität zugänglich

Treffpunkt wird bei der Anmeldung mitgeteilt.

