Shakers : présentation des artistes en résidence 13 Square Henri Barbusse Montluçon, 7 décembre 2023, Montluçon.

Montluçon,Allier

Depuis le 6 novembre Camille Chastang & Héloïse Farago sont en résidence à Shakers.

Nous vous invitons à les rencontrer le jeudi 7 décembre 2023 à 18h30 aux ateliers Shakers..

13 Square Henri Barbusse Shakers

Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Camille Chastang & Héloïse Farago have been in residence at Shakers since November 6.

We invite you to meet them on Thursday, December 7, 2023 at 6:30pm at the Shakers studios.

Camille Chastang & Héloïse Farago residen en Shakers desde el 6 de noviembre.

Te invitamos a conocerlos el jueves 7 de diciembre de 2023 a las 18:30 en los estudios Shakers.

Seit dem 6. November befinden sich Camille Chastang & Héloïse Farago in Shakers in Residenz.

Wir laden Sie ein, sie am Donnerstag, den 7. Dezember 2023 um 18.30 Uhr in den Shakers-Ateliers zu treffen.

