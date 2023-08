JEP 2023 – Shakers vous invite à participer à « la nuit des plasticiens » 13 Square Henri Barbusse Montluçon, 16 septembre 2023, Montluçon.

Montluçon,Allier

« La nuit des plasticiens » est une manifestation artistique qui valorise les arts visuels. C’est une invitation à échanger avec des artistes professionnels et amateurs, une invitation au partage d’idées, à la découverte de pratiques artistiques….

2023-09-16 18:00:00 fin : 2023-09-16 23:00:00. .

13 Square Henri Barbusse Shakers

Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



« La nuit des plasticiens » is an artistic event that promotes the visual arts. It’s an invitation to exchange ideas with professional and amateur artists, to share ideas and discover artistic practices?

« La nuit des plasticiens » es un acontecimiento artístico que promueve las artes visuales. Es una invitación a intercambiar ideas con artistas profesionales y aficionados, a compartir ideas y descubrir nuevas prácticas artísticas..

die « Nacht der bildenden Künstler » ist eine Kunstveranstaltung, die die visuellen Künste aufwertet. Es ist eine Einladung zum Austausch mit professionellen Künstlern und Amateuren, eine Einladung zum Ideenaustausch, zur Entdeckung von künstlerischen Praktiken?

