Shakers : repas festif 13 Square Henri Barbusse Montluçon, 26 août 2023, Montluçon.

Montluçon,Allier

Pour fêter la rentrée et inaugurer les nouveaux locaux, un repas ensoleillé vous est proposé par l’association Shakers..

2023-08-26 fin : 2023-08-26 . EUR.

13 Square Henri Barbusse Shakers

Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



To celebrate the start of the new school year and inaugurate the new premises, the Shakers association is offering a sunny meal.

Para celebrar el inicio del nuevo curso escolar e inaugurar los nuevos locales, la asociación Shakers ofrece una comida al sol.

Um den Schulbeginn zu feiern und die neuen Räumlichkeiten einzuweihen, wird Ihnen von der Shakers Association ein sonniges Essen angeboten.

Mise à jour le 2023-06-30 par OTI Vallée du Coeur de France