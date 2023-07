Les Ruchers d’Arthur 13, rue Victor Hugo Montcy-Notre-Dame, 12 juillet 2023, Montcy-Notre-Dame.

Montcy-Notre-Dame,Ardennes

Ce miel toutes fleurs a fait l’objet de toutes les attentions, depuis sa récolte jusqu’à sa mise en pot. L’extraction à froid et la filtration par gravité permettent de conserver toutes ses propriétés naturelles..

13, rue Victor Hugo

This all-flower honey has been the object of all the attention, from its harvest to its potting. Cold extraction and gravity filtration allow to keep all its natural properties.

Esta miel totalmente floral ha sido cuidadosamente procesada desde la recolección hasta el embotellado. La extracción en frío y la filtración por gravedad le permiten conservar todas sus propiedades naturales.

Dieser Allblütenhonig wurde von der Ernte bis zum Abfüllen in Gläser mit größter Sorgfalt behandelt. Durch die Kaltextraktion und die Schwerkraftfilterung bleiben alle seine natürlichen Eigenschaften erhalten.

