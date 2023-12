La Fresque du Climat 13 Rue Victor Hugo La Teste-de-Buch, 28 février 2024, La Teste-de-Buch.

La Teste-de-Buch Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-28 14:00:00

fin : 2024-02-28 17:30:00

Face à l’urgence climatique, l’objectif est de former le plus grand nombre aux enjeux climatiques pour que chacun puisse décrypter les informations et agir efficacement sur le plan individuel et collectif. La Fresque du Climat permet aux novices comme aux expert.es de découvrir ou approfondir leur connaissance de ce sujet.

L’atelier rassemble des participants et fait appel à la créativité et à l’intelligence collective du groupe pour reconstituer les liens de cause à effet composant la Fresque.

Une animatrice encadre les équipes afin de les guider durant l’atelier, d’assurer une bonne communication entre les membres et de donner des explications supplémentaires..

13 Rue Victor Hugo Office de Tourisme de La Teste de Buch

La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-22 par OT La Teste-de-Buch