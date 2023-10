Atelier « Initiation Gestes Premiers Secours » 13 Rue Victor Hugo La Teste-de-Buch, 2 décembre 2023, La Teste-de-Buch.

La Teste-de-Buch,Gironde

La Croix Blanche vous propose d’acquérir des compétences afin de faire preuve de réactivité et de sécurité en conformité avec la réglementation en toutes circonstances.

De 11 à 77 ans, vous pouvez sauver des vies ! Un proche fait un malaise, un accident, une brûlure les risques aux quotidiens sont nombreux et face à une personne en danger, vous apprenez à avoir les bons réflexes.

Cette formation vous permet notamment de vous initier aux gestes de base de premiers secours, vous sensibiliser à la prise en charge de l’urgence cardiaque et vous familiariser à l’utilisation des défibrillateurs.

Atelier gratuit dès 11 ans, sur inscription..

2023-12-02 fin : 2023-12-02 12:30:00. EUR.

13 Rue Victor Hugo Office de Tourisme

La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine



La Croix Blanche offers you the opportunity to acquire the skills you need to be reactive and safe in all circumstances, in compliance with regulations.

From 11 to 77, you can save lives! Whether it’s someone close to you feeling unwell, an accident or a burn, there are many everyday risks, and when faced with a person in danger, you’ll learn to have the right reflexes.

This training course introduces you to basic first-aid techniques, teaches you how to deal with cardiac emergencies, and familiarizes you with the use of defibrillators.

Free workshop for 11-year-olds and over, with registration.

La Croix Blanche te ofrece la posibilidad de adquirir las competencias necesarias para reaccionar con rapidez y seguridad en cualquier circunstancia, respetando la normativa.

Del 11 al 77, ¡puedes salvar vidas! Si alguien cercano a ti se encuentra mal, tiene un accidente o sufre una quemadura, existen muchos riesgos cotidianos y, ante una persona en peligro, puedes aprender a tener los reflejos adecuados.

Este curso te introducirá en los primeros auxilios básicos, te enseñará a actuar ante emergencias cardíacas y te familiarizará con el uso de desfibriladores.

Taller gratuito para mayores de 11 años.

Das Weiße Kreuz bietet Ihnen die Möglichkeit, Fähigkeiten zu erwerben, um unter allen Umständen reaktionsschnell und sicher im Einklang mit den Vorschriften zu handeln.

Von 11 bis 77 Jahren können Sie Leben retten! Einem Angehörigen geht es schlecht, ein Unfall, eine Verbrennung – die Risiken im Alltag sind zahlreich und angesichts einer Person in Gefahr lernen Sie, die richtigen Reflexe zu haben.

In diesem Kurs lernen Sie die grundlegenden Erste-Hilfe-Maßnahmen kennen, werden für die Behandlung von Herznotfällen sensibilisiert und machen sich mit der Verwendung von Defibrillatoren vertraut.

Kostenloser Workshop ab 11 Jahren, Anmeldung erforderlich.

Mise à jour le 2023-10-19 par OT La Teste-de-Buch