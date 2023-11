Atelier « Initiation à l’astronomie » 13 Rue Victor Hugo La Teste-de-Buch, 22 novembre 2023, La Teste-de-Buch.

La Teste-de-Buch,Gironde

Le club d’astronomie CAPSUD propose autour d’un diaporama une découverte de notre système solaire, ses planètes, les comètes et les astéroïdes.

Cette découverte sera suivie d’une discussion portant sur tous les aspects abordés ou pas dans la présentation : par exemple les activités d’un astronome amateur, mais aussi les exoplanètes, la recherche de la vie extraterrestre, l’Univers, etc.

Atelier gratuit pour enfants, dès 8 ans..

2023-11-22 fin : 2023-11-22 16:30:00. EUR.

13 Rue Victor Hugo Office de Tourisme de La Teste

La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The CAPSUD astronomy club offers a slide show on our solar system, its planets, comets and asteroids.

This discovery will be followed by a discussion on all aspects covered or not in the presentation: for example, the activities of an amateur astronomer, but also exoplanets, the search for extraterrestrial life, the Universe, etc.

Free workshop for children aged 8 and over.

El club de astronomía CAPSUD propone una presentación de diapositivas sobre nuestro sistema solar, sus planetas, cometas y asteroides.

Este descubrimiento irá seguido de un debate sobre todos los aspectos tratados o no en la presentación: por ejemplo, las actividades de un astrónomo aficionado, pero también los exoplanetas, la búsqueda de vida extraterrestre, el Universo, etc.

Taller gratuito para niños a partir de 8 años.

Der Astronomieclub CAPSUD bietet eine Diashow, in der Sie unser Sonnensystem, seine Planeten, Kometen und Asteroiden entdecken können.

Im Anschluss an diese Entdeckung folgt eine Diskussion über alle Aspekte, die in der Präsentation angesprochen werden oder nicht: zum Beispiel die Aktivitäten eines Amateurastronomen, aber auch Exoplaneten, die Suche nach außerirdischem Leben, das Universum, etc.

Kostenloser Workshop für Kinder ab 8 Jahren.

Mise à jour le 2023-10-18 par OT La Teste-de-Buch