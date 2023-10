Atelier décoration d’Halloween « Citrouilles fleuries » 13 Rue Victor Hugo La Teste-de-Buch, 28 octobre 2023, La Teste-de-Buch.

La Teste-de-Buch,Gironde

Atelier citrouille fleurie animé par la sorcière Rebelles Flowers, fleuriste et animatrice d’évènements sur le Bassin d’Arcachon.

Pendant l’atelier les enfants apprendront à réaliser une citrouille d’Halloween avec des fleurs fraîches et des feuillages de la région.

Venez déguisés et amusez-vous en développant votre créativité et vos connaissances du monde végétal.

Dès 3 ans. Les enfants de moins de 10 ans doivent être accompagnés par un adulte.

Payant pour les enfants, gratuit pour l’adulte accompagnant..

2023-10-28 fin : 2023-10-28 12:00:00. EUR.

13 Rue Victor Hugo Office de Tourisme

La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Flower pumpkin workshop led by the witch Rebelles Flowers, florist and event organizer on the Bassin d’Arcachon.

During the workshop, children will learn how to make a Halloween pumpkin with fresh flowers and foliage from the region.

Come dressed up and have fun developing your creativity and knowledge of the plant world.

Ages 3 and up. Children under 10 must be accompanied by an adult.

Charge for children, free for accompanying adult.

Taller de calabazas de flores dirigido por la bruja Rebelles Flowers, florista y organizadora de eventos en la Bassin d’Arcachon.

Durante el taller, los niños aprenderán a hacer una calabaza de Halloween utilizando flores frescas y follaje de la región.

Vengan disfrazados y diviértanse desarrollando su creatividad y su conocimiento del mundo vegetal.

A partir de 3 años. Los menores de 10 años deberán ir acompañados de un adulto.

Gratuito para los adultos acompañantes.

Blumenkürbis-Workshop unter der Leitung der Hexe Rebelles Flowers, einer Floristin und Eventmanagerin in der Bucht von Arcachon.

Während des Workshops lernen die Kinder, wie sie einen Halloween-Kürbis mit frischen Blumen und Laub aus der Region gestalten können.

Kommen Sie verkleidet und haben Sie Spaß dabei, Ihre Kreativität und Ihr Wissen über die Pflanzenwelt zu entwickeln.

Ab 3 Jahren. Kinder unter 10 Jahren müssen von einem Erwachsenen begleitet werden.

Für Kinder kostenpflichtig, für die erwachsene Begleitperson kostenlos.

Mise à jour le 2023-09-30 par OT La Teste-de-Buch