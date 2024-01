CINÉMA : ‘THE FLYING DEUCES’ 13 Rue sur Meuse Saint-Mihiel, jeudi 11 janvier 2024.

Saint-Mihiel Meuse

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Jeudi 2024-01-11 19:30:00

fin : 2024-01-11

Laurel et Hardy conscrits (The Flying Deuces), également connue sous le nom de Flying Aces, est une comédie en noir et blanc réalisée par A. Edward Sutherland, sortie en 1939. Il s’agit du premier film que tourne le duo comique Laurel et Hardy sans être sous la direction de Hal Roach.

L’action se déroule à Paris, en France. Oliver Hardy est amoureux de Georgette, fille de l’aubergiste où résident les deux héros. Apprenant que celle-ci est déjà mariée à François, Hardy tente de se suicider mais François les persuade de rejoindre la Légion étrangère Ils acceptent et poursuivent leur aventure en Afrique du Nord mais finissent par être condamnés au peloton d’exécution. Ils s’enfuient alors en avion mais ce dernier s’écrase, tuant Oliver Hardy sur le coup. Quand Laurel rentre chez lui, il découvre la réincarnation de son comparse en un cheval doté d’un chapeau melon et d’une moustache.

Entrée Gratuite.Tout public

0 EUR.

13 Rue sur Meuse Le Caf’Tiers

Saint-Mihiel 55300 Meuse Grand Est



Mise à jour le 2024-01-05 par OT COEUR DE LORRAINE