Cet évènement est passé EXPOSITION : « PROSA – MOSA » 13 Rue sur Meuse Saint-Mihiel Catégories d’Évènement: Meuse

Saint-Mihiel EXPOSITION : « PROSA – MOSA » 13 Rue sur Meuse Saint-Mihiel, 21 août 2023, Saint-Mihiel. Saint-Mihiel,Meuse Retrouvez l’exposition de mosaïque de Paul Van Der Waal au Caf’tiers jusqu’au 29 septembre.. Tout public

Vendredi 2023-08-21 09:00:00 fin : 2023-09-29 17:00:00. 0 EUR.

13 Rue sur Meuse Le Caf’tiers

Saint-Mihiel 55300 Meuse Grand Est



Paul Van Der Waal's mosaic exhibition at Caf'tiers runs until September 29. La exposición de mosaicos de Paul Van Der Waal se presenta en Caf'tiers hasta el 29 de septiembre. Finden Sie die Mosaikausstellung von Paul Van Der Waal im Caf'tiers bis zum 29. September.

