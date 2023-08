Stage de tissage Boucherouite 13 rue St Angel Saint-Antonin-Noble-Val, 23 août 2023, Saint-Antonin-Noble-Val.

Saint-Antonin-Noble-Val,Tarn-et-Garonne

Inspiré de la technique des tapis marocain boucharouite, vous apprendrez à recycler des morceaux de tissu tout en créant un textile solide et texturé, en suivant votre dessin..

2023-08-23 10:00:00 fin : 2023-08-23 18:00:00. EUR.

13 rue St Angel Bazart

Saint-Antonin-Noble-Val 82140 Tarn-et-Garonne Occitanie



Inspired by the Moroccan boucharouite carpet technique, you’ll learn to recycle pieces of fabric while creating a solid, textured textile, following your design.

Inspirado en la técnica de la alfombra boucharouite marroquí, aprenderá a reciclar trozos de tela mientras crea un textil sólido y texturizado, siguiendo su diseño.

Inspiriert von der Technik der marokkanischen Boucharouite-Teppiche lernen Sie, Stoffstücke zu recyceln und dabei nach Ihrem Entwurf ein festes, strukturiertes Textil herzustellen.

Mise à jour le 2023-08-20 par Office de Tourisme Causses et Gorges de l’Aveyron