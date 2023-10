Festival TRAFIK* : carte blanche [Day Off] 13 Rue Sergent Rey Bergerac, 18 novembre 2023, Bergerac.

Bergerac,Dordogne

Carte Blanche à DAY OFF (Concerts + expo)

Day Off Records clôture sa 14ème année d’existence dans le Bergeracois toujours au service des écritures et des productions « souterraines » avec sa traditionnelle carte blanche dans le cadre du Festival [TrafiK]*.

Exposition – Cecily de Villepoix :

Nous accueillerons Cécily de Villepoix qui viendra présenter son travail. Véritable touche à tout qui multiplie les supports et les pratiques tantôt autrice de BD, Illustratrice, Affichiste, brodeuse, scénographe, Cécily est née en Baie de Somme dans les années 70 de parents très jeunes et fans de rock..

2023-11-18

13 Rue Sergent Rey LA GARE MONDIALE

Bergerac 24100 Dordogne



Carte Blanche at DAY OFF (Concerts + exhibition)

Day Off Records closes its 14th year of existence in the Bergerac region, always at the service of « underground » writing and production, with its traditional carte blanche as part of the [TrafiK]* Festival.

Exhibition ? Cecily de Villepoix :

We’ll be welcoming Cécily de Villepoix to present her work. A veritable jack-of-all-trades, Cécily was born in the Baie de Somme in the 70s to very young parents who were rock fans. She works in a variety of media and practices, including comic book author, illustrator, poster artist, embroiderer and scenographer.

Carta blanca a DAY OFF (Conciertos + exposición)

Day Off Records cierra su 14ª edición en la región de Bergerac con su tradicional carta blanca en el marco del Festival [TrafiK]*.

Exposición ? Cecily de Villepoix :

Recibiremos a Cécily de Villepoix para presentar su obra. Nacida en la bahía de Somme en los años 70, de padres muy jóvenes y aficionados al rock, Cécily es una auténtica polifacética que trabaja en diversos medios y de muy diversas formas: autora de cómics, ilustradora, cartelista, bordadora, escenógrafa, etc.

Carte Blanche an DAY OFF (Konzerte + Ausstellung)

Day Off Records beendet sein 14. Jahr im Bergeracois, das immer noch im Dienste der « unterirdischen » Schriften und Produktionen steht, mit seiner traditionellen Carte Blanche im Rahmen des Festivals [TrafiK]*.

Wie sieht die Ausstellung aus? Cecily de Villepoix :

Wir werden Cecily de Villepoix begrüßen, die ihre Arbeit vorstellen wird. Cécily wurde in den 70er Jahren in der Baie de Somme geboren, ihre Eltern waren sehr jung und Rockfans.

