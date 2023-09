Festival TRAFIK* : Ma carte blanche [La Copule & Micro-Shocks] 13 Rue Sergent Rey Bergerac, 10 octobre 2023, Bergerac.

Présentation – performance – voix et musique.

Des sons étranges, primitifs, sauvages, monstrueux parfois, érotiques aussi. Sur le plateau : sampleur, synthétiseur, tambour, main de poupée, appeau à cerf, canette de Pepsi, pour l’un – Matthieu Guillin – et micro et voix de contre ténor pour l’autre – Loïc Varanguien de Villepin ; voix qui se fait aussi borborygmes, brames, sifflements, hululements, craillements, crissements, et autres barrissements…

MICRO-SHOCKS PERFORMANCE MUSICALE ET VIDÉO

Cette pièce est une ode à nos moments suspendus, quand le dialogue est possible entre notre intime

et notre extérieur. Ces moments filmés proviennent d’une expérience, j’avais pendant deux mois, en

continu, une caméra cachée à ma boutonnière pour essayer de capturer les petites rêveries des personnes de mon entourage… Matthieu Guillin..

Presentation – performance – voice and music.

Strange sounds, primitive, wild, monstrous at times, erotic too. On stage: sampler, synthesizer, drum, doll?s hand, deer call, Pepsi can, for one? Matthieu Guillin? and microphone and counter-tenor voice for the other? Loïc Varanguien de Villepin; a voice that also becomes a borborygma, a bellow, a whistle, a hoot, a crackle, a squeak, a chirp…

MICRO-SHOCKS MUSICAL AND VIDEO PERFORMANCE

This piece is an ode to our suspended moments, when dialogue is possible between our innermost selves

and our exterior. These filmed moments come from an experiment in which I had a hidden camera

i had a camera hidden in my buttonhole for two months, trying to capture the little daydreams of the people around me… Matthieu Guillin.

Presentación – actuación – voz y música.

Sonidos extraños, primitivos, salvajes, a veces monstruosos, a veces eróticos. En el escenario: sampler, sintetizador, tambor, mano de muñeca, llamada de ciervo, lata de Pepsi, para uno ? Matthieu Guillin? y micrófono y voz de contratenor para el otro? Loïc Varanguien de Villepin; una voz que es también un borborigma, un bramido, un silbido, un ulular, un chirrido, un chillido y otros chirridos…

MICRO-SHOCKS ESPECTÁCULO MUSICAL Y VÍDEO

Esta pieza es una oda a nuestros momentos de suspensión, cuando es posible el diálogo entre nuestro yo más íntimo

y nuestro exterior. Estos momentos filmados proceden de un experimento en el que, durante dos meses, llevé una cámara oculta en el brazo

durante dos meses llevé una cámara oculta en el ojal, intentando captar las pequeñas ensoñaciones de la gente que me rodeaba… Matthieu Guillin.

Präsentation – Performance – Stimme und Musik.

Seltsame, primitive, wilde, manchmal monströse, aber auch erotische Klänge. Auf der Bühne: Sampler, Synthesizer, Trommel, Puppenhand, Hirschlocker, Pepsi-Dose für den einen ? Matthieu Guillin ? und Mikrofon und Kontra-Tenorstimme für den anderen ? Loïc Varanguien de Villepin; eine Stimme, die sich auch in Borborygmen, Röhren, Pfeifen, Tuten, Knacken, Quietschen und andere Geräusche verwandelt…

MICROSHOCKS MUSIK- UND VIDEOPERFORMANCE

Dieses Stück ist eine Ode an unsere angehaltenen Momente, wenn der Dialog zwischen unserem Intimsten

und unserem Äußeren stattfindet. Diese gefilmten Momente stammen aus einem Experiment, bei dem ich zwei Monate lang ununterbrochen

eine versteckte Kamera an meinem Knopfloch, um zu versuchen, die kleinen Träumereien der Menschen in meiner Umgebung einzufangen… Matthieu Guillin.

