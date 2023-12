Savonnerie 13 Rue Saumuroise, 49007 Angers, France Pays de la Loire Angers, 2 mars 2024 08:00, Angers.

Savonnerie Samedi 2 mars 2024, 09h00 13 Rue Saumuroise, 49007 Angers, France Produits adaptables en cas d'allergies, ou pour les femmes enceintes et allaitantes – Théorie de la saponification à froid : mécanisme de la réaction chimique de saponification, choix des ingrédients, apprentissage de l'utilisation d'un calculateur de s

Lors de cet atelier, vous apprendrez les bases de la saponification à froid afin de créer et formuler vos recettes de savons surgras de manière 100% artisanale. De la théorie à la pratique en passant par les règles de sécurité, vous repartirez avec toutes les connaissances et la confiance pour réussir de magnifiques savons ! Vous réaliserez 700 gr de savon que vous pourrez personnaliser grâce à des colorants minéraux afin de réaliser un joli marbrage coloré. En adhérant à l’association, vous bénéficiez toute l’année d’un tarif préférenciel vous donnant 10€ de réduction sur tous nos ateliers. Cela montre également le soutient apporté à l’association, plus vous êtes nombreux et plus l’association est légitime de perdurer. Cet argent revient à l’association et nous permet de financer une partie du poste salarial.

