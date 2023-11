cosmétique naturel 13 Rue Saumuroise, 49007 Angers, France Pays de la Loire Angers, 20 janvier 2024, Angers.

cosmétique naturel Samedi 20 janvier 2024, 09h30 13 Rue Saumuroise, 49007 Angers, France

Lors de cet atelier, vous découvrirez le plaisir de créer vous-même des produits adaptés à votre peau ou vos cheveux. Vous pourrez en effet personnaliser vos produits pour qu’ils répondent à 100% à vos attentes : c’est un des grands avantages de faire ses cosmétiques soi-même ! Vous repartirez avec vos produits, vos fiches recette et toutes les connaissances afin de pouvoir reproduire vos produits à la maison. En adhérant à l’association, vous bénéficiez toute l’année d’un tarif préférenciel vous donnant 10€ de réduction sur tous nos ateliers. Cela montre également le soutient apporté à l’association, plus vous êtes nombreux et plus l’association est légitime de perdurer. Cet argent revient à l’association et nous permet de financer une partie du poste salarial.

