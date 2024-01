Club do it yourself santé environnement – Atelier macramé 13 rue Sainte Barbe Altenach, samedi 27 janvier 2024.

Altenach Haut-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-27 09:00:00

fin : 2024-01-27 12:00:00

Partagez un moment convivial en apprenant à créer des décorations murales et des suspensions pour plantes. Inscription av le 26 janvier. Adhésion à la MNS obligatoire.

Connaissez-vous le macramé ? Ce loisir créatif manuel est basé sur une technique de tissage et nouage ancestrale ! Venez partager un moment convivial en apprenant à créer des décorations murales et des suspensions pour plantes…

N’hésitez pas, si vous en avez, à apporter de la corde ou du fil épais en coton. Vous pouvez aussi amener quelques éléments (bois, anneaux, petits pots à plantes…) que vous souhaitez intégrer à vos créations.

Adhésion à la MNS obligatoire.

Inscription avant le vendredi 26 janvier.

15 places.

0 EUR.

13 rue Sainte Barbe

Altenach 68210 Haut-Rhin Grand Est



Mise à jour le 2023-12-22 par Office de tourisme du Sundgau