Atelier customisation de boîtes à évènements- Tout public dès 6 ans 13 rue Sainte Barbe Altenach Catégories d’Évènement: Altenach

Haut-Rhin Atelier customisation de boîtes à évènements- Tout public dès 6 ans 13 rue Sainte Barbe Altenach, 20 janvier 2024, Altenach. Altenach Haut-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 09:00:00

fin : 2024-01-20 12:00:00 Transformez vos boîtes en bois ou en carton (de céréales ou à chaussures) en boite à évènement (naissance, anniversaire, mariage…) ou en boîte de rangement !.

Transformez vos boîtes en bois ou en carton (de céréales ou à chaussures) en boite à évènement (naissance, anniversaire, mariage…) ou en boîte de rangement !

Transformez et customisez vos boîtes en bois ou en carton (de céréales ou à chaussures) en boite à évènement (naissance, anniversaire, mariage…) ou en boîte de rangement !

Merci d’apporter la ou les boîtes que vous souhaitez customiser. Les éléments de décoration ou de récupération qui vous inspirent (rubans, images, papier peint…) sont également les bienvenus. Inscription obligatoire avant le vendredi 19 janvier sur : Atelier customisation de boites – Maison de la Nature du Sundgau (maison-nature-sundgau.org) 10 places. Tout public, à partir de 6 ans.

Rendez-vous à la Maison de la Nature du Sundgau. 0 EUR.

13 rue Sainte Barbe

Altenach 68210 Haut-Rhin Grand Est

Mise à jour le 2023-12-22 par Office de tourisme du Sundgau Détails Catégories d’Évènement: Altenach, Haut-Rhin Autres Code postal 68210 Lieu 13 rue Sainte Barbe Adresse 13 rue Sainte Barbe Ville Altenach Departement Haut-Rhin Lieu Ville 13 rue Sainte Barbe Altenach Latitude 47.6100519845401 Longitude 7.11838826375426 latitude longitude 47.6100519845401;7.11838826375426

13 rue Sainte Barbe Altenach Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/altenach/