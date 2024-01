Atelier créatif en matériaux de récupération 13 rue Sainte Barbe Altenach, samedi 13 janvier 2024.

Altenach Haut-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-13 14:00:00

fin : 2024-01-13 17:00:00

Atelier ouvert à tous et basé sur l’entraide et le partage. Inscription obligatoire avant le vendredi 12 janvier, limité à 10 personnes.

Transformer vos chaussettes esseulées ou trouées en monstres, lutins, bas de porte, vos pulls feutrés et rétrécis en couvertures, bijoux, sac à bouillotte.

Construire de petits meubles légers ou des instruments de musique en cartons. Apprendre à tricoter, crocheter, repriser, réparer, utiliser sa machine à coudre, faire du patchwork ou de la vannerie de papier, du tissage sur carton.

Aligner des mètres de trapilho coupé dans de vieux tee-shirts pour en faire des paniers, des tapis. Coudre vos cotons démaquillants, essuie- tout et protections lavables.

S’initier à la mosaïque avec des bouts de récupération. Venir trouver son bonheur dans la grange, partager ce qui traîne à la maison avec les autres participants et créer son objet unique et personnel.

Tout ceci n’est que quelques-unes des activités possibles à l’atelier en matériaux de récupération. L’essayer, c’est l’adopter !



Inscription obligatoire avant le vendredi 12 janvier

10 places

EUR.

13 rue Sainte Barbe

Altenach 68210 Haut-Rhin Grand Est



Mise à jour le 2023-12-22 par Office de tourisme du Sundgau