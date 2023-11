Le stammtisch du jardin – Le paillage 13 rue Sainte Barbe Altenach, 10 novembre 2023, Altenach.

Altenach,Haut-Rhin

Echanges sur les techniques de paillage. Moment convivial pour discuter du jardinage entre passionnés. Inscription obligatoire avant le jeudi 9 novembre..

2023-11-10 fin : 2023-11-10 21:00:00. EUR.

13 rue Sainte Barbe

Altenach 68210 Haut-Rhin Grand Est



Discuss mulching techniques. A convivial moment to discuss gardening with other enthusiasts. Registration required by Thursday, November 9.

Debates sobre técnicas de acolchado. Un momento de convivencia para hablar de jardinería con otros aficionados. Inscripción obligatoria antes del jueves 9 de noviembre.

Austausch über Techniken des Mulchens. Geselliger Moment, um unter leidenschaftlichen Gärtnern über das Gärtnern zu diskutieren. Anmeldung bis Donnerstag, den 9. November erforderlich.

Mise à jour le 2023-10-31 par Office de tourisme du Sundgau