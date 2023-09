Construction d’abris à hérissons avec Chez Risson le hérisson 13 rue Sainte Barbe Altenach, 7 octobre 2023, Altenach.

Altenach,Haut-Rhin

Construction d’un abri à hérisson à emporter et installer dans son jardin. Une cabane par famille pourra être construite. Emporter une visseuse – Inscription avant le 06/10.

2023-10-07 fin : 2023-10-07 17:30:00. EUR.

13 rue Sainte Barbe

Altenach 68210 Haut-Rhin Grand Est



Build a hedgehog shelter to take home and install in your garden. One hedgehog house can be built per family. Bring a screwdriver – Registration before 06/10

Construye una caseta de erizo para llevártela a casa e instalarla en tu jardín. Se puede construir una caseta por familia. Traer un destornillador – Inscripción antes del 06/10

Bau eines Igelhauses, das man mitnehmen und im eigenen Garten aufstellen kann. Pro Familie kann ein Häuschen gebaut werden. Schrauber mitbringen – Anmeldung bis zum 06.10

