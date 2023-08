Atelier créatif en matériaux de récupération 13 rue Sainte Barbe Altenach, 8 septembre 2023, Altenach.

Altenach,Haut-Rhin

Atelier ouvert à tous et basé sur l’entraide et le partage. Inscription obligatoire avant le vendredi 8 septembre, limité à 10 personnes..

2023-09-08 fin : 2023-09-08 17:00:00. 0 EUR.

13 rue Sainte Barbe

Altenach 68210 Haut-Rhin Grand Est



Workshop open to all, based on mutual help and sharing. Registration required by Friday, September 8, limited to 10 people.

Taller abierto a todos, basado en la ayuda mutua y el intercambio. Inscripción obligatoria antes del viernes 8 de septiembre, limitada a 10 personas.

Ein Workshop, der für alle offen ist und auf gegenseitiger Hilfe und Austausch beruht. Anmeldung bis Freitag, den 8. September erforderlich, auf 10 Personen begrenzt.

