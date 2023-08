Pressoir associatif – De la pomme au jus de pomme 13 rue Sainte Barbe Altenach, 7 septembre 2023, Altenach.

Altenach,Haut-Rhin

Le pressoir de la MNS, c’est parti ! Une réunion d’information pour les bénévoles se tiendra le 30 août à 18h30 à la Maison de la Nature du Sundgau..

2023-09-07 fin : 2023-10-07 . EUR.

13 rue Sainte Barbe

Altenach 68210 Haut-Rhin Grand Est



The MNS wine press is off and running! An information meeting for volunteers will be held on August 30 at 6.30pm at the Maison de la Nature du Sundgau.

El lagar de la MNS, ¡allá vamos! El 30 de agosto a las 18.30 se celebrará una reunión informativa para voluntarios en la Maison de la Nature du Sundgau.

Die Weinpresse des MNS, es geht los! Ein Informationstreffen für Freiwillige findet am 30. August um 18:30 Uhr im Maison de Nature du Sundgau statt.

Mise à jour le 2023-08-23 par Office de tourisme du Sundgau