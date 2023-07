La nature « sens dessus dessous » 13 rue Sainte-Barbe Altenach, 28 juillet 2023, Altenach.

Altenach,Haut-Rhin

Nous vous invitons à découvrir la nature avec tous vos sens, pour une après-midi renversante et étonnante. Inscription obligatoire avant le jeudi 27 juillet..

2023-07-28 fin : 2023-07-28 16:30:00. EUR.

13 rue Sainte-Barbe

Altenach 68210 Haut-Rhin Grand Est



We invite you to discover nature with all your senses, for an astonishing afternoon. Registration required by Thursday, July 27.

Le invitamos a descubrir la naturaleza con todos los sentidos, durante una tarde impresionante y asombrosa. Es necesario inscribirse antes del jueves 27 de julio.

Wir laden Sie ein, die Natur mit all Ihren Sinnen zu entdecken und einen umwerfenden und erstaunlichen Nachmittag zu erleben. Anmeldung erforderlich bis Donnerstag, den 27. Juli.

Mise à jour le 2023-07-07 par Office de tourisme du Sundgau