Traces et indices des mammifères 13 rue Sainte Barbe Altenach, 21 juillet 2023, Altenach.

Altenach,Haut-Rhin

Les habitants de la forêt sont nombreux. Empreintes, terriers, restes de repas… n’auront bientôt plus de secret pour vous ! Inscription obligatoire avant le 20 juillet.

2023-07-21 fin : 2023-07-21 16:30:00. EUR.

13 rue Sainte Barbe

Altenach 68210 Haut-Rhin Grand Est



The inhabitants of the forest are numerous. Fingerprints, burrows, food scraps, etc. will soon hold no secrets for you! Registration required before July 20

Hay muchos habitantes del bosque. Huellas, madrigueras, restos de comida, etc. ¡pronto dejarán de tener secretos para ti! Inscripción obligatoria antes del 20 de julio

Die Bewohner des Waldes sind zahlreich. Fußabdrücke, Höhlen, Essensreste usw. werden bald kein Geheimnis mehr für Sie sein! Anmeldung bis zum 20. Juli erforderlich

Mise à jour le 2023-07-06 par Office de tourisme du Sundgau