Balade contée 13 rue Sainte Barbe Altenach, 24 juin 2023, Altenach.

Altenach,Haut-Rhin

Marie-Hélène Richard-Santinelli, conteuse passionnée, vous emmènera dans son univers à travers une balade contée. Inscription obligatoire avant le vendredi 23 juin..

2023-06-24 à ; fin : 2023-06-24 17:00:00. 0 EUR.

13 rue Sainte Barbe

Altenach 68210 Haut-Rhin Grand Est



Marie-Hélène Richard-Santinelli, a passionate storyteller, will take you on a guided tour of her world. Registration required before Friday, June 23.

Marie-Hélène Richard-Santinelli, apasionada narradora, le adentrará en su mundo a través de un paseo narrativo. Es necesario inscribirse antes del viernes 23 de junio.

Marie-Hélène Richard-Santinelli, eine leidenschaftliche Erzählerin, wird Sie auf einem Märchenspaziergang in ihre Welt entführen. Anmeldung erforderlich bis Freitag, den 23. Juni.

