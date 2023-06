Club adulte santé environnement – La cuisine des plante sauvages 13 rue Sainte Barbe Altenach, 17 juin 2023, Altenach.

Altenach,Haut-Rhin

Récolte des plantes sauvages pour apprendre à les cuisiner, puis dégustation autour d’un moment convivial. Adhésion + inscription obligatoires avant le 16 juin..

2023-06-17 à ; fin : 2023-06-17 13:00:00. EUR.

13 rue Sainte Barbe

Altenach 68210 Haut-Rhin Grand Est



Gather wild plants to learn how to cook them, then enjoy a tasting session. Membership + registration required before June 16.

Recoja plantas silvestres para aprender a cocinarlas y disfrute después de una degustación. Se requiere inscripción previa antes del 16 de junio.

Sammeln Sie wilde Pflanzen, um zu lernen, wie man sie kocht, und probieren Sie sie anschließend bei einem gemütlichen Beisammensein. Mitgliedschaft und Anmeldung bis zum 16. Juni erforderlich.

Mise à jour le 2023-06-01 par Office de tourisme du Sundgau