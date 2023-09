Exposition « Botan Project » par Marc Verrier au Petit Moulin d’Orbec 13 rue Saint Pierre Orbec, 9 septembre 2023, Orbec.

Orbec,Calvados

La restauration du Petit Moulin est terminée, il devient maintenant un lieu d’expositions et de rencontres.

Pour donner vie au lieu, Marc Verrier et l’association du Petit Moulin vous invitent au vernissage de l’exposition photos « Botan Project ».

Une partie des photos est imprimée sur des bâches visibles au niveau du lavoir et accessible à tout moment sans condition.

une autre partie de l’exposition est visible dans le moulin.

Prendre rdv par téléphone pour visiter le moulin en même temps..

Vendredi 2023-09-09 fin : 2023-12-31 . .

13 rue Saint Pierre

Orbec 14290 Calvados Normandie



The restoration of the Petit Moulin is complete, and it is now becoming a venue for exhibitions and meetings.

To bring the place to life, Marc Verrier and the Petit Moulin association invite you to the opening of the « Botan Project » photo exhibition.

La restauración del Petit Moulin ha concluido y se está convirtiendo en un lugar de exposiciones y reuniones.

Para dar vida al lugar, Marc Verrier y la asociación Petit Moulin le invitan a la inauguración de la exposición fotográfica « Proyecto Botan ».

Algunas de las fotos están impresas en lonas que pueden verse desde el lavadero y son accesibles en cualquier momento sin condición alguna.

otra parte de la exposición puede verse en el molino.

Concierte una cita por teléfono para visitar el molino al mismo tiempo.

Die Restaurierung der Petit Moulin ist abgeschlossen und sie wird nun zu einem Ort für Ausstellungen und Begegnungen.

Um den Ort mit Leben zu füllen, laden Marc Verrier und der Verein der Kleinen Mühle Sie zur Vernissage der Fotoausstellung « Botan Project » ein.

Ein Teil der Fotos ist auf Planen gedruckt, die am Waschhaus zu sehen sind und jederzeit ohne Bedingungen zugänglich sind.

ein anderer Teil der Ausstellung ist in der Mühle zu sehen.

Vereinbaren Sie telefonisch einen Termin, um gleichzeitig die Mühle zu besichtigen.

Mise à jour le 2023-09-15 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité