Salon normand de l’artisanat coutelier 13 Rue Saint-Gilles Rouen, 25 novembre 2023, Rouen.

Rouen,Seine-Maritime

Les 25 et 26 novembre 2023, se tiendra la 2è édition du Salon Normand de l’Artisanat Coutelier au musée industriel EXPOTEC 103. Deux journées d’animations d’initiations et de démonstrations autour de la forge.

Lors de ces deux jours d’évènement, couteliers régionaux et nationaux se donnent rendez-vous. Vous pourrez découvrir les différentes facettes du métier d’art de coutelier et un savoir-faire artisanal.

Invité d’honneur : Gérard Almuzara.

2023-11-25 10:00:00 fin : 2023-11-25 18:00:00. .

13 Rue Saint-Gilles

Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie



On November 25 and 26, 2023, the 2nd Salon Normand de l?Artisanat Coutelier will be held at the EXPOTEC 103 industrial museum. Two days of initiations and demonstrations around the forge.

During this two-day event, regional and national cutlers will be meeting. You’ll be able to discover the different facets of the knifemaker’s art and craftsmanship.

Guest of honour: Gérard Almuzara

Los días 25 y 26 de noviembre de 2023 se celebrará en el museo industrial EXPOTEC 103 el 2º Salon Normand de l’Artisanat Coutelier. Dos días de actividades, presentaciones y demostraciones en torno a la herrería.

Durante estas dos jornadas, se darán cita los cuchilleros regionales y nacionales. Podrá descubrir todas las facetas del oficio de cuchillero y su saber hacer tradicional.

Invitado de honor: Gérard Almuzara

Am 25. und 26. November 2023 findet im Industriemuseum EXPOTEC 103 die zweite Ausgabe des « Salon Normand de l’Artisanat Coutelier » statt. Zwei Tage lang wird es Animationen, Einführungen und Vorführungen rund um das Schmieden geben.

An diesen beiden Veranstaltungstagen treffen sich regionale und nationale Messerschmiede. Sie können die verschiedenen Facetten des Kunsthandwerks der Messerschmiede und des handwerklichen Know-hows kennenlernen.

Ehrengast: Gérard Almuzara

Mise à jour le 2023-09-29 par Normandie Tourisme / Attitude Manche