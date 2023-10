ABC DEAD ÉDITION AVEC GRINDHOUSE PARADISE 13 Rue Saint Bernard Toulouse, 31 octobre 2023, Toulouse.

Toulouse,Haute-Garonne

Amateurs de frissons et d’objets filmiques non identifiés, réjouissez-vous !

Vous allez vivre une soirée ciné-Halloween pas comme les autres..

2023-10-31 fin : 2023-10-31 . 8 EUR.

13 Rue Saint Bernard CINEMA ABC

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie



Lovers of chills and unidentified filmic objects, rejoice!

You’re in for a Halloween movie night like no other.

Si te gustan las emociones fuertes y los objetos fílmicos no identificados, ¡estás de suerte!

Te espera una noche de cine de Halloween sin igual.

Liebhaber von Grusel und unidentifizierten filmischen Objekten, freuen Sie sich!

Sie werden einen ganz besonderen Halloween-Filmabend erleben.

Mise à jour le 2023-10-25 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE