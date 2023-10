Soirée rétro gaming 13 rue Robert Schuman Thann, 15 décembre 2023, Thann.

Thann,Haut-Rhin

Venez seul-e ou en famille vous tester aux différentes générations de jeux et de consoles, des années 70 à nos jours à l’approche de Noël..

2023-12-15 fin : 2023-12-15 . EUR.

13 rue Robert Schuman

Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est



Come along on your own or with your family to try out the different generations of games and consoles, from the 70s to the present day, in the run-up to Christmas.

Ven solo o con toda la familia a probar diferentes generaciones de juegos y consolas, desde los años 70 hasta nuestros días, en vísperas de la Navidad.

Kommen Sie allein oder mit der Familie und testen Sie in der Vorweihnachtszeit die verschiedenen Generationen von Spielen und Konsolen, von den 70er Jahren bis heute.

