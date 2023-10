Randonnée nocturne : Jeanne, l’histoire d »un conte de Noël médiéval 13 rue Robert Schuman Thann, 9 décembre 2023, Thann.

Thann,Haut-Rhin

Marche populaire nocturne alliant découverte culturelle et historique vers des lieux emblématiques de la ville en lien avec le Moyen-Âge..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 18:00:00. EUR.

13 rue Robert Schuman

Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est



A popular night-time walk combining cultural and historical discovery to emblematic sites in the town linked to the Middle Ages.

Un popular paseo nocturno que combina el descubrimiento cultural e histórico a lugares emblemáticos de la ciudad vinculados a la Edad Media.

Volkstümlicher Abendspaziergang, der kulturelle und historische Entdeckungen zu symbolträchtigen Orten der Stadt in Verbindung mit dem Mittelalter verbindet.

