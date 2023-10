Ateliers médiévaux 13 rue Robert Schuman Thann, 9 décembre 2023, Thann.

Thann,Haut-Rhin

Des ateliers de calligraphie médiévale, de fabrication de blasons et vitraux et une animation campement / combat médiéval sont au programme de cette après-midi en famille..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 17:00:00. EUR.

13 rue Robert Schuman

Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est



Workshops in medieval calligraphy, coat-of-arms and stained-glass window making, and a medieval camp/fighting event are on the agenda for this family afternoon.

Talleres de caligrafía medieval, fabricación de escudos y vidrieras y un campamento/combate medieval forman parte del programa de esta tarde en familia.

Workshops zur mittelalterlichen Kalligraphie, zur Herstellung von Wappen und Kirchenfenstern und eine Animation mit mittelalterlichem Lager / Kampf stehen auf dem Programm dieses Familiennachmittags.

