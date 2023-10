Concert Hiver Celte 13 rue Robert Schuman Thann, 8 décembre 2023, Thann.

Thann,Haut-Rhin

Un concert festif célébrant les légendes de Noël alsaciennes à la mode folk avec le groupe Excalembour..

2023-12-08 fin : 2023-12-08 . EUR.

13 rue Robert Schuman

Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est



A festive concert celebrating Alsatian Christmas legends in folk style with the group Excalembour.

Un concierto festivo que celebra las leyendas navideñas alsacianas en estilo folk con el grupo Excalembour.

Ein festliches Konzert, bei dem die elsässischen Weihnachtslegenden im Folk-Stil mit der Gruppe Excalembour gefeiert werden.

Mise à jour le 2023-10-24 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay