Bourse aux jouets 13 rue Robert Schuman Thann, 3 décembre 2023, Thann.

Thann,Haut-Rhin

Rien de mieux pour redonner vie à des jouets en manquent d’affection et soulager le Père Noël dans sa tournée..

2023-12-03 fin : 2023-12-03 13:00:00. EUR.

13 rue Robert Schuman

Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est



There’s no better way to give new life to toys in need of affection, and relieve Santa on his rounds.

No hay mejor manera de dar una nueva vida a los juguetes necesitados de cariño y de aliviar a Papá Noel en sus rondas.

Es gibt nichts Besseres, um liebesbedürftige Spielzeuge wieder zum Leben zu erwecken und den Weihnachtsmann auf seiner Tour zu entlasten.

Mise à jour le 2023-10-24 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay